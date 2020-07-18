Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після фільму про Джеймса Бонда, показала фігуру в купальнику

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала свіже фото з відпочинку, передає Politeka.net. Жінка вибрала для позування яскравий купальник жовтого кольору. Завдяки незвичайному дизайну, її фігура виглядала просто чудово. Трусики купальника виявилися трохи завищеними, а верх з рюшами візуально збільшив груди.

Красуня стояла наа тлі басейну і фотографувала себе в дзеркалі. Особливої уваги заслуговує спортивна форми актриси – плоский животик з пресом і округлі стегна.

«Що все роблять у ці вихідні?», - поцікавилася зірка у своїх шанувальників.

Всього за 10 хвилин її фото зібрав більше 3 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів і зауважень.

«Про моя дорога аристократка», «Ольга, що ти взагалі схудла!! Ти красуня звичайно але, це вже перебір», «Супер», «Чарівна красуня», «Ти чудово виглядаєш», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала на яхті в білосніжному купальнику. Зірка відпочивала на морі, не соромлячись демонструвати свою ідеальну фігуру і рівний загар. Ольга залишила розпущеним свої кучеряві волосся.

Варто відзначити, що Ольга регулярно ділиться з шанувальниками фото без макіяжу. Незважаючи на свій вік, актриса виглядає чудово, на її обличчі практично немає зморшок, колір обличчя рівний і однорідний.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда показала натуральну красу крупним планом: без макіяжу та одягу.

Як повідомляла Politeka, Куриленко спокусила шовковим тілом на пляжі: "Естетика просто".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко блиснула ідеальною фігурою в крихітному купальнику: «Так виглядає ідеал».