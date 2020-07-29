Не виключено, що українці зможуть вступати до вищих навчальних закладів без проходження обов'язкового ЗНО

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, президента Володимира Зеленського просять цьогоріч дозволити вступати українцям до ВНЗ без проходження тестування.

Відповідна петиція була створена на офіційному порталі очільника держави.

Автор петиції Павло Фірст просить у Володимира Зеленського дозволити вищим навчальним закладам країни приймати на контракт абітурієнтів без результатів зовнішнього незалежного оцінювання саме у 2020 році.

Свою ініціативу він пояснює тим що, через карантин, який був запроваджений владою на фоні епідемії китайського вірусу, чимало людей не склали тестування, а вишам не вистачає студентів.

"У зв'язку з карантином багато людей не склали іспит або взагалі не зареєструвалися на ЗНО. Багатьом вищим навчальним закладам не вистачає і так студентів на контрактах. Добре для великих міст, куди приїздять іноземці, що з іншими містами? Просимо внести часову зміну і дати можливість отримати освіту і допомогти університетам", - йдеться у тексті петиції.

Варто зазначити, що петицію-звернення до Володимира Зеленського вже підписали 97 осіб, а збір підписів триватиме ще 90 днів.

До цього ми писали про небезпеку "втратити" місце в рейтингу за підсумками ЗНО через репетиторів, які здають тести тільки для того, щоб похвалитися результатами.

Про це після аналізу результатів ЗНО-2020 написав у своєму Фейсбук директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Він уточнив, що вивчення даних учасників, які набрали 200 балів, показало цікаву тенденцію.

«Серед осіб, які отримали 200 балів, досить велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їх дані. Виявляється, що деякі з них обрали для проходження ЗНО один предмет, вік - 30. Більш того - деякі здають ЗНО щорічно останні 4 роки», - раніше пояснював експерт.

Нагадаємо, у абітурієнтів масово «вкрали» бали, скандал розгорівся через результати тестів.

Як повідомляла Politeka, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть поступити у вузи України, що відбулося.

Також Politeka писала, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.