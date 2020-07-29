Відома модель Алессандра Амбросіо, яка була одним з головних ангелів Victoria’s Secret, зачарувала неймовірною красою

Як передає Рoliteka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Амбросіо, як і мільйони інших жінок по всьому світу, взяла участь у челенджі «Жінки підтримують жінок». В рамках челленджу відомі особистості викладають у себе в соцмережах чорно-білі фото, відзначаючи своїх колег, якими вони захоплюються.

Алессандра Амбросіо поділилася жарким кадром в купальнику. Красуня спустила з плечей білу сорочку, оголивши пишні груди, вміщені у тісний ліфчик. Довге волосся моделі спадало на плечі, надаючи особливого шарму знімку.

За день пост моделі зібрав понад 100 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Прекрасна, як завжди», «ти гарно виглядаєш, як завжди», «Ти моя мрія», «Слава ангелу», «Неймовірно дивовижна і дуже красива леді», «Дуже красиво», «чуттєва і красива», «Це здорово, і я бажаю вам доброго дня, дорога Алессандра», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що зірка Victoria’s Secret поділилася жарким фото в бікіні. Красуня була спіймана в процесі гри у пляжний волейбол. Модель обрала синій купальник на завязочках, який підкреслив її неймовірну фігуру.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «Любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні: "Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши річний кайф: "Дівчина у вогні".