Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала себе без макіяжу

Зараз молода гімнастка проводить марафон по розтяжці і вчить шанувальників і всіх охочих, як правильно сідати на шпагат, розминатися без болю і отримувати задоволення від гімнастики в цілому. Цього разу дівчина вирішила показати себе в природному вигляді без будь-яких прикрас.

На представленому в соціальній мережі Instagram фото дівчина позувала з розпущеним рівними волоссям, будучи одягненою в звичайну чорну толстовку і світло-сині джинси.

«Може мені краще не фарбуватися ?😅», – написала під новим кадром Даша і тут же отримала сотні відгуків стосовно свого зовнішнього вигляду.

Ось що написали користувачі мережі:

«Тобі так краще 😻», «Така красива 😍», «Без Мейк теж красиво !))», «Я і не дізналася 😍 красуня🔥», «Без косметики 🔥🔥 гармата 😍😍😍😍», «Така ух🔥🔥», «Ти красива в будь-якому вигляді😍», «Да, краще не фарбуватися», «Краще❤️❤️❤️», «Може і краще 👍», «Все в твоїх руках 🤚 😉😉😉», «Краще без макіяжу 😇 але тобі і так і Так красиво ❤️», «Мммм навіщо?! Краще не краситися ! І губки не робити )», «Дуже юна і красива без мейк».

Також Даша Ульянова блиснула своїм головним достоїнством. Не секрет, що Даша сильно збільшила свої губи і навіть розповіла про те, що пишатися своїми змінами:«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими».

Тепер дівчина всіляко підкреслює свою гідність, родзинку в зовнішності. Гімнастка також розповідає, що ще до зб губ виглядала інакше - важила 67 кілограм і не подобалася собі.

Зараз все інакше, тому Даша не боїться показати себе і шанувальники тут же реагують на її пости:

«У справах 😅 всім чудового настрою 🥰», - написала Ульянова.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«найкраща❤️», «Звичайно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красуня🔥🔥🔥», «ох як хороша!👌🏻 🔥», «Даша що за олівець або помада на губах? Спасибі😁», «Красуня❤️❤️», «При всій повазі але джолі відпочиває», «Нереальна Дівчина!👸🏽💝», «Дівчата чекаємо вас в гості🔥🔥🔥», «Взаємно 🌹».

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