Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала себя без макияжа

Сейчас молодая гимнастка проводит марафон по растяжке и учит поклонников и всех желающих, как правильно садиться на шпагат, разминаться без боли и получать удовольствие от гимнастики в целом. В этот раз девушка решила показать себя в естественном виде без каких-либо украшений.

На представленном в социальной сети Инстаграм фото девушка позировала с распущенными ровными волосами, будучи одетой в обычную черную толстовку и светло-синие джинсы.

«Может мне лучше не краситься ?😅», – написала под новым кадром Даша и тут же получила сотни отзывов, касающихся своего внешнего вида.

Вот что написали пользователи сети:

«Тебе так лучше 😻», «Такая красивая 😍», «Без Мейка тоже красиво !))», «Я и не узнала 😍 красотка🔥», «Без косметики 🔥🔥 пушка 😍😍😍😍», «Такая ух, малышка без украшений🔥🔥», «Ты красива в любом виде😍», «Да, лучше не краситься», «Лучше❤️❤️❤️», «Может и лучше 👍», «Все в твоих руках 🤚 😉😉😉», «Лучше без макияжа 😇 но тебе и так и Так красиво ❤️», «Мммм навіщо?! Краще не краситися ! І губки не робити )», «Очень юная и красивая без мейка».

Также Даша Ульянова блеснула своим главным достоинством. Не секрет, что Даша сильно увеличила свои губы и даже рассказала о том, что гордиться своими переменами:«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми».

Теперь девушка всячески подчеркивает свое достоинство, изюминку во внешности. Гимнастка также рассказывает, что еще до увеличени губ выглядела иначе - весила 67 килограмм и не нравилась себе.

Сейчас все иначе, поэтому Даша не боится показать себя и поклонники тут же реагируют на ее посты:

«В делах 😅 всем прекрасного настроения 🥰», - написала Ульянова.

Вот что ответили пользователи сети:

«Самая лучшая❤️», «Конечно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красотка🔥🔥🔥», «ох как хороша!👌🏻 🔥», «Даша что за карандаш или помада на губах? Спасибо😁», «Красотка❤️❤️», «При всем уважении но джоли отдыхает», «Нереальная Девушка!👸🏽💝», «Девчонки ждём вас в гости🔥🔥🔥», «Взаимно 🌹».

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