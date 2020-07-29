Украинская певица Тина Кароль в домашнем виде перед съемками превзошла себя

В этот раз артистка в естественном виде в гримерке покорила фанатов своей естественной красотой. Дело в том, что внешний вид певицы многих поклонников мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.

Очень часто фанаты интересуются тем, что именно делает Тина по уходу за собой.

Так, обычно главный акцент в макияже Тины – красные губы, которые уже давно стали главной бьюти-визиткой певицы. Тина даже выпустила свою собственную губную помаду со своим идеальным оттенком красного.

А на новом кадре в естественном образе без макияжа и украшений Тина выглядела по-домашнему мило, что сразу отметили поклонники:

«Самая красивая❤», «Красивая такая 😻», «Самая самая красивая ❤️😍😍😍», «Белая королева!!!!!!😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥», «Krasunia❤», «Хочу Тину в Голливуде!», «Кенгорушичка красивая😍», «Наша найкраща люблю 😍❤», «Договорились!👏😉», «А то позаду не Маша Єфросиніна?», «@tina_karol Самая прекрасная. Наш лучик счастья.❤».

Также в прошлые выходные Кароль удивила поклонников, решив спеть в метро. Звезда, средь бела дня, специально спустилась в киевское метро, где исполнила свои хиты.

Как сообщается на фан-аккаунте «ФанТина», певица в изысканном платье от британского дизайнера David Komа оказалась на станции метро «Дорогожичи», где спела самые лучшие свои хиты.

«Пассажиры вагонов с интересом присоединялись к концерту, даря звезде искренние улыбки и аплодисменты, и делали фото на память. Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа», - сказано в сообщении.

А вот что сама певица сказала по этому поводу:

«Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию ​​– неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться. Пробки в Киеве – нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро». Фанаты тут же написали, что хотели бы виедть рядом Дана Балана.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".