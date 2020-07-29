Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася фігурою у відвертих образах

Як передає Politeka.net, свіжі знімки зірка мережі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків модель позує в дуже незвичайному відкритому купальнику чорного кольору. Груди і низ моделі були прикриті, а от живіт і значна частина зони декольте залишилася оголеною.

Модель розпустила волосся, що додало особливого шарму фото. При цьому її обличчя прикрите захисною маскою.

В руці Кортес тримає м'яч.

Особливої уваги заслуговують підкачані ноги фітнес-моделі. Для звичайної дівчини вони здавалися б занадто величезними, але для фігури Сьюзі вони цілком підходять.

«Про боже мій, твоя фігура приголомшлива» - захоплюються в коментарях.

На іншому фото Кортес позує в гламурному образі. На ній одягнене білизна синього кольору. Модель сфотографована в дуже пікантній позі. Вона лежить на животі, піднявши пишні сідниці вище голови.

розпущені Волосся моделі. Образ доповнюють масивні сережки і браслет.

"Гаряча дитинко", "Ти виглядаєш так гаряче і красиво", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез захопила танцем в міні-шортах: «Як же ти хороша, дитинко».

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