Українцям розповіли, що буде з курсом долара на поточному тижні

Про це пише видання Сьогодні.

Експерти не сумніваються, що ослаблення національної валюти на цьому тижні продовжиться.

долар

Однак, курс долара буде набирати в ціні більш плавно, ніж в останні півмісяця. Фахівці стверджують, що в даний момент ідеальний коридор для американської валюти - 27,5-28 грн/$.

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За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо НБУ не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то курс долара може зрости до 28,5 грн/$. При цьому він упевнений, що долар по 30 гривень спровокує нову хвилю інфляції в країні.

"З економічної точки зору це вже необґрунтовано, зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар", - додав Охріменко.

Андрій Шевчишин, у свою чергу, заявив, що курс долара не буде довго зупинятися на позначці 28 грн/$.

"Заява президента Володимира Зеленського про курс 30 гривень за долар, заява голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про можливу девальвацію гривні на 10% для стимулювання економіки – все це дає імпульс сумнівам і підсилює попит", - озвучив свій прогноз експерт по валюті.

курс валют, обмінник, долар

Раніше ми розповідали, що українці вже не перший тиждень спостерігають коливання курсу, коли гривня суттєво просідає, то знову повертає свої позиції. На думку експерта з економічних питань Юрія Атаманюка, долар «лихоманить» з кількох причин.

По-перше, на курс впливає політична ситуація. 

По-друге, економічна ситуація. Сьогодні в Україні багато іноземців володіють облігаціями внутрішньої держпозики на суму близько 100 мільярдів гривень. Іноземці завели в Україну гроші, коли долар коштував 28 гривень. Виходить, що вони виграли подвійно.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

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