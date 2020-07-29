Українцям розповіли, що буде з курсом долара на поточному тижні

Про це пише видання Сьогодні.

Експерти не сумніваються, що ослаблення національної валюти на цьому тижні продовжиться.

Однак, курс долара буде набирати в ціні більш плавно, ніж в останні півмісяця. Фахівці стверджують, що в даний момент ідеальний коридор для американської валюти - 27,5-28 грн/$.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо НБУ не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то курс долара може зрости до 28,5 грн/$. При цьому він упевнений, що долар по 30 гривень спровокує нову хвилю інфляції в країні.

"З економічної точки зору це вже необґрунтовано, зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар", - додав Охріменко.

Андрій Шевчишин, у свою чергу, заявив, що курс долара не буде довго зупинятися на позначці 28 грн/$.



"Заява президента Володимира Зеленського про курс 30 гривень за долар, заява голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про можливу девальвацію гривні на 10% для стимулювання економіки – все це дає імпульс сумнівам і підсилює попит", - озвучив свій прогноз експерт по валюті.

Раніше ми розповідали, що українці вже не перший тиждень спостерігають коливання курсу, коли гривня суттєво просідає, то знову повертає свої позиції. На думку експерта з економічних питань Юрія Атаманюка, долар «лихоманить» з кількох причин.

По-перше, на курс впливає політична ситуація.

По-друге, економічна ситуація. Сьогодні в Україні багато іноземців володіють облігаціями внутрішньої держпозики на суму близько 100 мільярдів гривень. Іноземці завели в Україну гроші, коли долар коштував 28 гривень. Виходить, що вони виграли подвійно.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

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