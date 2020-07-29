Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара на текущей неделе

Об этом пишет издание Сегодня.

Эксперты не сомневаются, что ослабление национальной валюте на этой неделе продолжится.

Однако, курс доллара будет набирать в цене более плавно, чем в последние полмесяца. Специалисты утверждают, что в данный момент идеальный коридор для американской валюты - 27,5-28 грн/$.

По словам аналитика Александра Охрименко, если НБУ не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то курс доллара может вырасти до 28,5 грн/$. При этом он уверен, что доллар по 30 гривен спровоцирует новую волну инфляции в стране.

"С экономической точки зрения это уже необоснованно, сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", - добавил Охрименко.

Андрей Шевчишин, в свою очередь, заявил, что курс доллара не будет долго останавливаться на отметке в 28 грн/$.



"Заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривни на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", - озвучил эксперт свой прогноз по валюте.

Ранее мы рассказывали, что украинцы уже не первую неделю наблюдают колебания курса, когда гривна то существенно проседает, то снова возвращает свои позиции. По мнению эксперта по экономическим вопросам Юрия Атаманюка, доллар «лихорадит» по нескольким причинам.

Во-первых, на курс влияет политическая ситуация.

Во-вторых, экономическая ситуация. Сегодня в Украине много иностранцев владеют облигациями внутреннего госзайма на сумму около 100 миллиардов гривен. Иностранцы завели в Украину деньги, когда доллар стоил 28 гривен. Получается, что они выиграли вдвойне.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

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