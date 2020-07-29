Стало відомо, як саме зав'язувалися відносини між Меган Маркл і принцом Гаррі

Про це пише тематичне видання Ok.Magazine.

За інформацією обізнаних інсайдерів, після першого побачення майбутні герцоги відчули непереборну тягу один до одного і запланували другу зустріч на наступний день в тому ж місці.

Зірка Голлівуду Меган Маркл розповіла своїм друзям, що її знайомство з молодшим сином принцеси Діани переросте в щось більше.

"Вона потягувала "Мартіні", він – пиво", - саме так, як запевняють інсайдери, проходила їхня перша зустріч.

Пара так була захоплена один одним, що не помічали на стіні закладу "грубих" постерів з інтимним підтекстом.

Принц Гаррі, в свою чергу, після першого побачення був зачарований і розповів, що перебував "в трансі". На першому побаченні майбутні подружжя обійшлися без поцілунків.

Вже через три місяці Гаррі зізнався Меган в любові і зірка Голлівуду відповіла йому взаємністю. Після спільної поїздки в Ботставну Гаррі став часто навідуватися в Торонто, де Меган знімалася в серіалі, через що стали швидко поширюватися чутки про їхній роман, які добралися і до Лондона.

Раніше ми розповідали про змову проти Міддлтон і Маркл в палаці.

На початку відносин Кейт, дійсно, намагалася заслужити розташування нової родички і навіть готувала їй веганські страви. Але заслужити розташування Меган їй не вдалося.

Масло у вогонь підливали й королівські придворні, які всіма силами намагалися посварити Маркл і Міддлтон: створювали проблеми і плели інтриги навколо герцогинь.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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