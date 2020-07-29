Стало известно, как именно завязывались отношения между Меган Маркл и принцом Гарри
Об этом пишет тематическое издание Ok.Magazine.
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По информации осведомленных инсайдеров, после первого свидания будущие герцоги почувствовали непреодолимое влечение друг к другу и запланировали вторую встречу на следующий день в том же месте.
Звезда Голливуда Меган Маркл рассказала своим друзьям, что ее знакомство с младшим сыном принцессы Дианы перерастет в нечто большее.
"Она потягивала "Мартини", он – пиво", - именно так, как уверяют инсайдеры, проходила их первая встреча.
Пара так была увлечена друг другом, что не замечали на стене заведения "грубых" постеров с интимным подтекстом.
Принц Гарри, в свою очередь, после первого свидания был очарован и рассказал, что находился "в трансе". На первом свидании будущие супруги обошлись без поцелуев.
Уже через три месяца Гарри признался Меган в любви и звезда Голливуда ответила ему взаимностью. После совместной поездки в Ботставну Гарри стал часто наведываться в Торонто, где Меган снималась в сериале, из-за чего стали быстро распространяться слухи об их романе, которые добрались и до Лондона.
Ранее мы рассказывали о заговоре против Миддлтон и Маркл во дворце.
В начале отношений Кейт, действительно, старалась заслужить расположение новой родственницы и даже готовила ей веганские блюда. Но заслужить расположение Меган ей не удалось.
Масло в огонь подливали и королевские придворные, которые всеми силами пытались поссорить Маркл и Миддлтон: строили козни и плели интриги вокруг герцогинь.
Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон
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