Стало известно, как именно завязывались отношения между Меган Маркл и принцом Гарри

Об этом пишет тематическое издание Ok.Magazine.

По информации осведомленных инсайдеров, после первого свидания будущие герцоги почувствовали непреодолимое влечение друг к другу и запланировали вторую встречу на следующий день в том же месте.

Звезда Голливуда Меган Маркл рассказала своим друзьям, что ее знакомство с младшим сыном принцессы Дианы перерастет в нечто большее.

"Она потягивала "Мартини", он – пиво", - именно так, как уверяют инсайдеры, проходила их первая встреча.

Пара так была увлечена друг другом, что не замечали на стене заведения "грубых" постеров с интимным подтекстом.

Принц Гарри, в свою очередь, после первого свидания был очарован и рассказал, что находился "в трансе". На первом свидании будущие супруги обошлись без поцелуев.

Уже через три месяца Гарри признался Меган в любви и звезда Голливуда ответила ему взаимностью. После совместной поездки в Ботставну Гарри стал часто наведываться в Торонто, где Меган снималась в сериале, из-за чего стали быстро распространяться слухи об их романе, которые добрались и до Лондона.

Ранее мы рассказывали о заговоре против Миддлтон и Маркл во дворце.

В начале отношений Кейт, действительно, старалась заслужить расположение новой родственницы и даже готовила ей веганские блюда. Но заслужить расположение Меган ей не удалось.

Масло в огонь подливали и королевские придворные, которые всеми силами пытались поссорить Маркл и Миддлтон: строили козни и плели интриги вокруг герцогинь.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон

Как еще Politeka писала, что "Будет ребенок": близкие раскрыли тайну Меган Маркл и Гарри

Также Politeka сообщала, что Меган Маркл атаковала Елизавету II и призналась, почему сбежала из дворца