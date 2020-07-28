Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, поділилася з фанатами пікантним відео
У себе в Instagram дівчина показала, як займається розтяжкою, передає Politeka.net. Правда, Воржева вибрала незвичайні заняття. Вона влаштувала справжнє спекотне шоу, розтягуючись в повітрі на червоних стрічках.
На дівчині був спокусливий обтягуючий спортивний костюм. Поки Воржева розтягувалася, її кофточка задерлася і оголила живот і частину тіла. Варто зазначити, що у співачки неймовірно красива фігура. Вона слухала команду тренера і акуратно погойдувалася на стрічках.
«Дівчата, stretching рулить», - написала красуня під відео.
В коментарях Воржевій залишили кілька компліментів. Незважаючи на участь у талант-шоу і кар'єру в групі "Реал О", у Воржевої в Instagram не дуже багато підписників.
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«Релакс для моїх очей», «Абажаю Твою гибь!», «Круто», «Тіло богині», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Тетяна Воржева поділилася спокусливим кадром з пікантної фотосесії. Дівчина була абсолютно гола, вона стояла спиною до камери, демонструючи оголене тіло. Зірка дивилася в камеру через плече, злегка посміхнувшись.
Як відомо, Воржеву постійно порівнюють з Джолі. З часом вона стає на неї все більш схожою.
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