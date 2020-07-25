Учасниця «Фабрики зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською копією Анджеліни Джолі, показала спекотні танці на свіжому повітрі
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нову відеозапис на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).
У ролику Тетяна Воржева влаштувала запальні танці на природі і показала свою дику натуру. Вона станцювала для шанувальників в короткому обтягуючому топі, відкрив живіт, і спортивних штанях.
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Красуня виставила кадр так, щоб на задньому плані було сонце, тому більшу частину часу видно лише її силует. Співачка показала кілька рухів стегнами та іншими видатними частинами тіла, а наостанок підійшла до камери і продовжила танцювати, розсунувши ноги.
"Ранкова размиНочка", - підписала ролик Тетяна Воржева.
Співачка любить бувати на природі і нерідко хвалиться знімками з зелених місць. Так на одному з недавніх фото вона розляглася на траві поніжитися в променях сонця, надівши блискучий изумрудний топік без бретелей, який підкреслив її витончену фігуру. Тетяна злегка нахилила голову, продемонструвавши у всій красі довгу шию і акуратний профіль, як у Анджеліни Джолі.
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