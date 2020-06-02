Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, вразила витівкою в перший день літа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Привіт літо ♥️🌞💫 Всіх з першим днем цієї прекрасної пори», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Воржева позує в сукню, яка вирішила елегантно задерти. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Краса ти, Тетяна», «жжете!», «бомба!», «красотулька», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Таня Воржева приголомшила шанувальників чуттєвим виконанням пісні американської зірки Біллі Айлиш Bad Guy.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала відео, на якому співає знамениту пісню американки під акомпанемент гітари.

На чорно-білій запису Тетяна, яку із-за схожості з голлівудською знаменитістю називають «українською Анджеліною Джолі», постала перед передплатникам, оголивши одне плече і ледь не засвітивши груди.

Нагадаємо, українська Джолі оголила пишний бюст заради пікантних фото: «неземна краса».

Як повідомляла Politeka, самотня Джолі пішла на крайність після розлучення з Піттом.