Екс-солістка групи "Серебро", популярна російська співачка Ольга Серябкіна порадувала шанувальників хорошою новиною

У себе в Instagram дівчина повідомила, що відновлює гастрольну діяльність, передає Politeka.net. Своє повідомлення зірка супроводила неймовірно ніжним і одночасно спокусливим образом. Красуня сиділа в машині, накинувши зверху великий чоловічий піджак. Вона спустила його з плеча, засвітивши чорний топ. Крім цього, в кадр потрапили оголені ніжки співачки. Незважаючи на те, що співачка сховала практично все тіло, у шанувальників з'явилася можливість дофантазувати, що ховається під піджаком.

«Сезон гастролей відкритий. Калуга, чекай», - підписала знімок зірка.

За кілька годин її пост зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Вай, не можу відірвати очей», «Дуже сумуємо», «Красуня. Чекаємо шалено. Любимо», «Шикарна Оленька», «Погляд Вогонь», «Ура, Олюнь! Вітаю з відкриттям гастролей», «Оленька зіронько моя ти б знала як я чекаю на твої концерти», «Оленька, кицюня моя дорога, я точно можу тобі сказати, що тільки ти моя залежність. Ти і тільки ти моя єдина любов», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна блиснула красою в білому платті з глибоким декольте. Образ співачки завершив яскравий макіяж.

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна блиснула пружними сідницями в рваних шортиках: "Горіхи можна колоти".

Як повідомляла Politeka, Серябкіна без сорому і зайвого одягу козирнула пружним тілом: "Це бомба, Оля".

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