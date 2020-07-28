Экс-солистка группы "Серебро", популярная российская певица Ольга Серябкина порадовала поклонников хорошей новостью
У себя в Инстаграм девушка сообщила, что возобновляет гастрольную деятельность, передает Politeka.net. Свое сообщение звезда сопроводила невероятно нежным и одновременно соблазнительным образом. Красотка сидела в машине, накинув сверху большой мужской пиджак. Она приспустила его с плеча, засветив черный топ. Кроме этого, в кадр попали оголенные ножки певицы. Несмотря на то, что певица спрятала практически все тело, у поклонников появилась возможность дофантазировать, что скрывается под пиджаком.
«Сезон гастролей открыт. Калуга, жди», - подписала снимок звезда.
За несколько часов ее пост собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Вай, не могу глаз оторвать», «Очень скучаем», «Красотка. Ждём безумно. Любим», «Шикарная Оленька», «Взгляд Огонь», «Ура, Олюнь! Поздравляю с открытием гастролей», «Оленька лапушка моя ты бы знала как я жду твои концерты», «Оленька, кисуля моя дорогая, я точно могу тебя сказать, что только ты моя зависимость. Ты и только ты моя единственная любовь», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ольга Серябкина сверкнула красотой в белом платье с глубоким декольте. Образ певицы завершил яркий макияж.
Напомним, что Ольга Серябкина блеснула упругими ягодицами в рваных шортиках: "Орехи можно колоть".
Как сообщала Politeka, Серябкина без стыда и лишней одежды козырнула упругим телом: "Это бомба, Оля".
Также Politeka писала, что Ольга Серябкина сверкнула главным достоинством в дерзком мини без белья: «Чувствую легкость...».