Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула розкішною фігурою в незвичайному купальнику
Як передає Politeka.net, свіже фото зірка мережі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня сфотографувала себе практично на весь зріст, засвітивши свою фігурку у всій красі. Вона одягла чорний купальник незвичайного дизайну. Груди і низ моделі були прикриті, а от живіт і значна частина зони декольте залишилися оголеною.
Модель розпустила волосся, що додало особливого шарму фото. Особливої уваги заслуговують підкачані ноги фітнес-моделі. Для звичайної дівчини вони здавалися б занадто величезними, але для фігури Сьюзі вони цілком підходять.
За годину пост красуні зібрав понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
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Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез, яка виграла в конкурсі «Міс Бум Бум», поділилася з шанувальниками міні-тренуванням. Вона записала коротке відео для популярної молодіжної мережі ТікТок.
Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому сиділа в приватному літаку в одній нижній білизні. Красуня одягла білу мереживну білизну, а зверху накинула на себе біле хутро. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і туфлі на високих підборах.
Нагадаємо, що Сьюзі Кортез захопила танцем в міні-шортах: «Як же ти хороша, дєтка».
Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез виставила напоказ форми у відвертому купальнику: "Смакота".
Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез спеціально спустила білизну, напруга зростає: "Екзотична краса".