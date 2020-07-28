Бразильська модель Сьюзі Кортез, яку визнали господинею найкращих сідниць, здивувала шанувальників шалено відвертим образом

Як повідомляє Politeka.net, фото з'явилося на сторінці красуні в соцмережі "Instagram".

Сьюзі Кортез любить похвалитися своїм розкішним тілом і підбирає для цього найпікантніші вбрання. На цей раз вона одягла комбінований купальник, який ледь сховав інтимні місця моделі. Рожеві смужки тканини злегка прикрили бюст Сьюзі, який видно у всій красі завдяки вдалому ракурсу. Волосся дівчини струменіють по боках, ніяк не обмежуючи приємний вигляд. Образ довершив блискучий пояс, який Кортез затягнула на своїй талії.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ моделі і залишили багато захоплених коментарів:

"Не рухайся, я йду"; "Жінка-віагра"; "Приголомшливо"; "Мені вистачить твоїх очей 😇😏"; "Безумовно Кохана. Безумовно Хороша"; "Смакота"; "найкрасивіша жінка в світі для мене 😍😍😍🔥🔥"; "Ти дуже гарна, моя люба, ти прекрасна красою і тілом. Я так захоплююся тобою і обожнюю твою красу. Тобі немає рівних у красу твого тіла".

Раніше Сьюзі Кортез показала спекотні кадри тренування в спортзалі. Вона сфотографувалася на лавці для жиму поруч з гантелями в наряді, який не приховав майже нічого. Знаменитість позувала полубоком, з-за чого можна розглянути всі її спокусливі вигини.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром.

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