Популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез, відома як власниця найкрасивіших сідниць, порадувала фанатів новим пікантним образом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в "Инстаграме".

Сьюзі Кортез показала всьому світові свої ідеальні форми на конкурсі "Міс Бум Бум" і не соромиться виставляти свої принади в самих різних позах і ракурсах. На цей раз красуня нрядилась в білу мереживну білизну, крізь яке просвічуються самі інтимні деталі її тіла. Образ доповнили пухнасте біле боа, яке Сьюзі накинула на одне плече, а також яскраве кольє і великі напівкруглі сережки.

На знімку Кортез безсоромно взялася за труси з явним наміром їх зняти, а вільною рукою вона притиснула боа до грудей. Дівчина дивиться в камеру млосним поглядом, трохи відкривши рот.

Користувачі соцмережі оцінили відвертий зовнішній вигляд фітнес-моделі і залишили багато захоплених коментарів:

"Красива мама 😍😍😍😍"; "Твої очі дивно красиві 👀👀😍😍😍😍❤️"; "Симпатична татуювання😍🔥😍"; "Прекрасна Чудова Королева 🌹👸🙏"; "Екзотична краса 👌😍🔥🔥"; "Прекрасне бікіні".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром.

А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць у тісному вбранні похвалилася упругостями.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць похвалилася "титулом" в білизні з мотузочок.