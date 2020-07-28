Колишній ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Келлі Гейл похвалилася розкішною фігурою в мікроскопічному купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Гейл лежала на мокрому піску, зігнувшись в пікантній позі. Модель спокусливо дивилася в кадр. На фото можна розгледіти всі її принади і пружності. Купальник на її тілі практично нічого не приховав. Особливого шарму фото додала смаглява шкіра красуні. На фото вона виглядала неперевершено.

«Вдома», - коротко підписала фото модель.

За годину її фото зібрало понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Прекрасна. Відмінний вигляд», «Ви чудові!», «Люблю пляжну гальку», «Ти божественна», «Вогонь гасне на воді», «Заради бога, зупинись! Там, де я живу, температура 40 градусів, а тепер, завдяки тобі, стало ще спекотніше!», «Вау», «Ідеально», «Богиня», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що модель вже публікувала фото з цієї зйомки. На ньому вона виглядала ще спекотніше. Дівчина сиділа на колінах, трохи розставивши ноги. Її мокре волосся спадало на плечі, а пружні груди трохи стиснулися. Красуня продемонструвала у всій красі свій плоский живіт і тонку талію.

Нагадаємо, що пустотлива Келлі Гейл подражнила соковитими формами в тонкому топіку: "забула одягнути ліфчик".

Як повідомляла Politeka, мокра Гейл ледь не впустила «близнят» у тісному купальнику: «Таке тіло створене для…».

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