Відома модель Victoria's Secret Гейл Келлі вразила природною красою на фото в трусах і тонкому топіку

Красуня поділилася новим домашнім знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Келлі позує вдома у по-літньому легкому образі. На ній короткий білий топік з тонкої тканини, в якій видно, що модель не стала надягати ще і ліфчик, а також блакитні труси.

Келлі позує легко і невимушено, піднявши волосся вгору, наче намагається зібрати їх в хвіст. На обличчі моделі немає косметики, що робить її образ ще більш природним.

Шанувальники красуні всього за кілька годин буквально засипали її новий знімок лайками і захопленими коментарями, в яких не втомлювалися захоплюватися її гарячим обрзом.

До цього ми писали, що на одному з останніх знімків Келлі з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.

Обалденная Келлі зелений одягла купальник, натягнувся на соковитих принади. Маленька рожевий тканина ледве утримувала груди на місці. При цьому видно, як бюст випирає і йому тісно.

Крихітні плавки на тонких бретельках дозволили розглянути пружні сідниці моделі, а також її тонку талію і сталевий прес. Довгонога принцеса милувалася видами на озеро, на якому стояв гідроцикл.

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