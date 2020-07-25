Колишній ангел нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі блиснула ідеальними вигинами у фотосесії без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, знаменитість позує спиною на камеру, демонструючи розкішний вигляд без білизни. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити рукою, однак, попри це, в кадр потрапило зайве.

«Навіщо ти руки туди підняла? Це було зайве», «королівський погляд», «який розкішний вигляд!», «диво просто», «божественні вигини», «це так мило і сексуально», «мило! Дуже мило», — пишуть вони.

Уточнимо, що саму фотографію Гейл вирішила не підписувати.

До цього повідомлялося, що модель, ексангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі показала, де відпочиває.

Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичайного життя.

На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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