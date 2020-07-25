Колишній ангел нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі блиснула ідеальними вигинами у фотосесії без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, знаменитість позує спиною на камеру, демонструючи розкішний вигляд без білизни. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити рукою, однак, попри це, в кадр потрапило зайве.
«Навіщо ти руки туди підняла? Це було зайве», «королівський погляд», «який розкішний вигляд!», «диво просто», «божественні вигини», «це так мило і сексуально», «мило! Дуже мило», — пишуть вони.
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Уточнимо, що саму фотографію Гейл вирішила не підписувати.
До цього повідомлялося, що модель, ексангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі показала, де відпочиває.
Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичайного життя.
На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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