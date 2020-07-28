Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами у крутому купальнику

Як передає Politeka.net, свіжим фото з відпочинку в Іспанії красуня поділилася у себе в Instagram. Дівчина вибрала для зйомки розкішний купальник, який ледь прикрив її принади. Роуз повернулася спиною до камери, засвітивши свою головну гордість у всій красі. Її «п'ята точка» виглядала так вражаюче, що чудовий вид за Демі залишився непоміченим.

«Любов до себе - справжня хвиля», - підписала фото зірка.

За 20 хвилин її пост зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях Роуз залишили масу компліментів на різних мовах, адже у неї є шанувальники по всьому світу.

«Так чудово і мило», «Дуже красиво», «Лара Крофт», «Так, і ти, звичайно, любиш себе», «Ти прекрасний ангел», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз вийшла прогулятися на вулицю в дуже пікантному вбранні. Вона натягнула на свої пишні груди мініатюрний топ, який ледь прикрив найінтимніше. Модель доповнила образ короткими джинсовими шортиками. Напевно, перехожі не могли відірвати очей від неї.

Крім цього, нещодавно Демі Роуз блиснула своїми «м'ячиками» в купальнику. Модель обрала звичний фасон бікіні, продемонструвавши свої неймовірні груди.

Нагадаємо, що Демі Роуз блиснула неосяжними "кулями" в дуже маленькому ліфчику: "Гріх таке приховувати".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула все зайве, рятуючись від спеки: з таким тілом білизна не потрібна.

Також Politeka писала, що Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дєтка».