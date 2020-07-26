Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, показала зайве в ультра-короткому топі

Щодня модель ділиться новими фото, показує, як веселиться на пляжі в крихітному купальнику або одягає вельми зухвалі сукні, під якими немає білизни. Завдяки тому, що дівчина зовсім не соромиться свого тіла, вона змогла стати популярною. Її фотосесії розбурхують шанувальників кожен раз новим образом, повідомляє Politeka.net.

На представленому кадрі, опублікованому в Instagram, Демі позувала в дуже провокаційній образі - тонкому білому ліфчику, який не зміг прикрити пишні гідності знаменитості, а також світло-синіх вкорочених рваних джинсах.

«Wooooooaaawwww красива дівчина muuuuuaaah», «Така черешенка, боже😀😅🔥», «Як багато у тебе цих булочок😍😘», «Hermosa Como Siempre ... Hechicera 😉! 😋🍑😘», «Люблю тебе», «Чому ти більше не відповідаєш мені, люба?», «Ти мила і прекрасна дівчина з шикарною грудьми і по*ой», «просто персик і нічого більше», «Не зупиняйся», «ти найкрасивіша у світі» - написали фанати.

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком:

«Ти просто неймовірна красуня❤️❤️❤️», «Я хочу виглядати так», «Соковитіше Кайлі, вау🔥🔥🔥», «Хороший постріл, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ти зводиш з розуму, така модна🔥🔥🔥🔥😍», «Мені дуже подобається, як Кайлі😍❤️», «Чудова дорога .. 💓», «Брю, хто це виглядає, вона схожа на Кардашьян», «Ти дуже гаряча малятко».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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