Красуня в дуже пікантному вбранні показала себе

Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в наряді, який просто зводить з розуму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує на пляжі в променях заходу. Вона одягнена в непристойно крихітному і облягаючому купальнику, який акцентує солодкі місця моделі. А поверх одягнене плетене пляжне плаття-сітка, що тільки додає пікантності.

Демі Роуз прикрила очі, а кінчиками пальців ніжно торкається волосся.

«Найкраще в житті триматися один одного», - підписала вона знімок.

Судячи з зазначене геолокаціі, Деммі Роуз продовжує свою відпустку на Ібіці.

«Фантастичний красива», «Вау, чудова дитинко», «Найкраще фото», - пишуть в коментарях.

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.