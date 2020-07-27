Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в наряді, який просто зводить з розуму
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, модель позує на пляжі в променях заходу. Вона одягнена в непристойно крихітному і облягаючому купальнику, який акцентує солодкі місця моделі. А поверх одягнене плетене пляжне плаття-сітка, що тільки додає пікантності.
Демі Роуз прикрила очі, а кінчиками пальців ніжно торкається волосся.
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«Найкраще в житті триматися один одного», - підписала вона знімок.
Судячи з зазначене геолокаціі, Деммі Роуз продовжує свою відпустку на Ібіці.
«Фантастичний красива», «Вау, чудова дитинко», «Найкраще фото», - пишуть в коментарях.
Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.
Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.