Популярна британська модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, блиснула розкішною фігурою в спокусливій кофті

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці моделі з'явився архівний знімок, на якому Демі була ще з коротким волоссям, але зате вже зі значними формами. Красуня була одягнена в неймовірно спокусливу кофтинку в білий горох. У руках модель тримала віяло, намагаючись врятуватися від спеки. На фото видно, що Демі скинула все зайве, залишившись без нижньої білизни. Її пишні груди ледь не випригували з наряду.

Волосся моделі було накручене, що додало особливого шарму фото. Варто відзначити, що на архівному знімку Роуз виглядає більш милою.

«Гаряча колумбійка - мініатюрна "королева Британії. Модель з британо-колумбійським корінням Демі Роуз відрізняється невисоким зростом 1 м. 57 див., що абсолютно не заважає зростанню її популярності в Англії», - зазначили на фан-сторінці.

Раніше ми писали, що Демі Роуз зовсім не соромиться свого тіла. Саме завдяки такій самовпевненості вона змогла стати популярною. На одному з останніх фото зірка показала, як гуляє по місту. Вона спакувала свої неосяжні груди в мініатюрний топ, який зовсім нічого не приховав. Вигляд у моделі був вражаючий.

Нагадаємо, що Демі Роуз у тісному купальнику засвітила неосяжні форми: "Яка безсоромна".

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