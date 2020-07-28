Популярна українська співачка Оля Полякова вразила фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня стояла у себе у дворі на зеленій травичці. З одягу на ній був лише мініатюрний купальник, який підкреслив найсолодші місця співачки. Вона стала на носочки, щоб фігура здавалася ще стрункішою.

Полякова засвітила стрункі ніжки, плоский животик, на якому видно прес, а також пишні груди. Особлива увага шанувальників була прикута до неймовірно довгих ніжок артистки.

«На дачі! Пішла готувати кабачкову ікру!))», - грайливо підписала пост артистка.

За годину її фото зібрало понад 40 тисяч лайків. Оцінила фото і Леся Нікітюк. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Схожа на ляльку Барбі», «Це скільки треба в спортзал ходити, щоб так виглядати. Красуня», «Бачу кабачки вродили!», «З таким-то кухарем у чоловіка напевно весь час голод)))», «Слідкуйте, щоб «ікра» не підгоріла», «Крута», «Богиня», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що після пом'якшення карантину Полякова стала набагато рідше публікувати фото в Інстаграм, хоча під час карантину вона була однією з найбільш активних зірок в мережі. Співачка щодня проводила кілька прямих ефірів з запрошеними зірками.

Нагадаємо, що Полякова без краплі сорому задерла міні-спідницю і показала, чим зводить з розуму чоловіків: «Тигриця вінницька».

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