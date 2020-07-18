Під час святкового концерту, присвяченого ювілею програми «Світське життя», Оля Полякова сильно пошкодила ногу

Оля Полякова виступала на сцені, виконуючи пісню «Білий танець». Кожен виступ співачки супроводжується цікавими хореографічними постановками. Ось одна з них і стала причиною травми співачки, пише Politeka.net

Виступ артистки супроводжувалося яскравою постановкою зі складними трюками, які співачка виконувала на тендітних конструкціях. Під час виконання одного з елементів Полякова сильно пошкодила ногу об раму Стеді кама, близько працював оператора, і зірвала ніготь. Номер довелося зупинити.

Однак, після того, як Олі Поляковій надали першу допомогу, артистка знову вийшла на сцену і продовжила свій виступ.

Програма «Світське життя з Катериною Осадчою» відзначає 15-річний ювілей. В честь цього на території Національного ботанічного саду ім. Гришко відбувся грандіозний концерт.

Крім Олі Полякової на концерті виступили MONATIK, Тіна Кароль, Настя Каменських, Сергій Бабкін, Олег Винник, Наталія Могилевська, Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло" та інші топові артисти.

Хоча через карантин кількість глядачів на концерті було обмежено, все ж він викликав тільки позитивні емоції. Номер Олі Полякової запалив глядачів, так що жертва співачки була не дарма.

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