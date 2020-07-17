Знаменита українська співачка Оля Полякова вразила фігурою в міні-сукні під час виступу в компанії гарячих танцюристів
Головна Суперблондинка України поділилася новими фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.
Напередодні Полякова приєдналася до зірок, які виступали на концерті з нагоди 15-річчя програми «Світське життя». Для виступу співачка вибрала легкий літній образ, який ідеально підходить до такого заходу під відкритим небом.
На ній була коротка біла сукня зі спідницею-сонцем, що віддалено нагадує балетну пачку. Довге волосся Полякова завила в дрібні кучері, а розбавити свій невинний образ зірка вирішила яскраво-червоною помадою.
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Співачка щосили відривалася на сцені в компанії гарячої підтанцьовки, яка також була вся в білому. На кадрах артистка спокусливо позує одна і в компанії танцюристів, до яких вона не соромилася притискатися у всіх на виду. На останньому кадрі можна побачити, як зірка позує з високо задертою спідницею.
Шанувальники тут же почали обговорювати нову порцію фотографій зірки.
«Оля ти як зазвичай бомба, хлопавка вибухова Классс..... І негреня у тебе красень», «Осина талія. Шикарна жінка», «Тигриця Вінницька», «Як завжди прекрасна», «Лялька барбі», «Афігеть, красуня, аж слинки біжать навіть у мене!», «Олечка, Ви - божественна, талановита і дуже красива!», «Ух, жарень», - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова побешкетувала на камеру у палкому вбранні.
Також Politeka писала, що 15-річна дочка Полякової потрясла дорослою фотосесією в крихітному топі: «Це щось особливе».