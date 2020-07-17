Знаменита українська співачка Оля Полякова вразила фігурою в міні-сукні під час виступу в компанії гарячих танцюристів

Головна Суперблондинка України поділилася новими фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Напередодні Полякова приєдналася до зірок, які виступали на концерті з нагоди 15-річчя програми «Світське життя». Для виступу співачка вибрала легкий літній образ, який ідеально підходить до такого заходу під відкритим небом.

На ній була коротка біла сукня зі спідницею-сонцем, що віддалено нагадує балетну пачку. Довге волосся Полякова завила в дрібні кучері, а розбавити свій невинний образ зірка вирішила яскраво-червоною помадою.

Співачка щосили відривалася на сцені в компанії гарячої підтанцьовки, яка також була вся в білому. На кадрах артистка спокусливо позує одна і в компанії танцюристів, до яких вона не соромилася притискатися у всіх на виду. На останньому кадрі можна побачити, як зірка позує з високо задертою спідницею.

Шанувальники тут же почали обговорювати нову порцію фотографій зірки.

«Оля ти як зазвичай бомба, хлопавка вибухова Классс..... І негреня у тебе красень», «Осина талія. Шикарна жінка», «Тигриця Вінницька», «Як завжди прекрасна», «Лялька барбі», «Афігеть, красуня, аж слинки біжать навіть у мене!», «Олечка, Ви - божественна, талановита і дуже красива!», «Ух, жарень», - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова побешкетувала на камеру у палкому вбранні.

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