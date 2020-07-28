37-річна українська співачка Світлана Лобода підкорила струнким тілом в модному бікіні болотного відтінку

Не так давно знаменитість показала, як вирушила на відпочинок у Грецію, на острів Міконос. Навіть там під час яскравого відпустки співачка не забувала про тренування, заняття вранці і правильне харчування. Мама двох діток підтримує фігуру у відмінній формі завдяки силовим вправам і завжди показує в розділі Сторі, як займається в залі, повідомляє Politeka.

Судячи з попередніх кадрів, які Світлана опублікувала кілька днів тому, співачка добре провела час разом з колегами.

Так, в цей раз співачка блиснула фігурою в болотного кольору купальнику і вирішила потанцювати перед об'єктивом, не показуючи своє обличчя.

Також варто відзначити, що співачка вже не раз відзначала, що намагається дотримуватися принципів здорового харчування, а ось дієтами ніколи не захоплювалася.

«Моя дієта – це всяке відсутність дієт. Я знаю, що необхідно є мінімум п'ять разів на день маленькими порціями. Тренер говорить, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - говорила Світлана.

Раніше також зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одночасно ніжному і відвертому вбранні.

Співачка приміряла крихітне шкіряне чорне плаття без бретелей, яке вигідно підкреслило її тонку талію і витончений бюст. Шикарний цибулю доповнили босоніжки на шпильках, стильна сумочка і недбало накинутий на плечі піджак - все в чорному кольорі. Також не обійшлося без ідеальної укладки (волосся зачесане назад з мокрим ефектом) і яскравого макіяжу з акцентом на очі.

Лобода блиснула "нескінченними" ногами, закинувши одну на іншу, сидячи в автомобілі. Крім того, зірка підкорила публіку грайливим поглядом.

"У кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття і велика харизма - і ніч буде незвичайною 😘 Магія погляду і нічого більше 🖤 МалышкаLO", - підписала це соковите фото Світлана.

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