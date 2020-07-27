Світлана Лобода показала, як підтримує свою струнку фігуру

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, уважно стежить за своєю фігурою і підтримує отриманий результат. Так, на сторінці одного з фан-акаунтів співачки з'явилося коротке відео, на якому можна побачити, як Лобода займається спортом. Про це пише Politeka.net.

На опублікованих кадрах зірка стоїть, широко розставивши ноги і нахилившись вниз. Вона тренує тіло, працюючи над своєю розтяжкою. Для занять спортом Лобода вибрала чорні обтягуючі штани і короткий топ.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її тренування.

«Ви в прекрасній формі Світлана», «Круто», «Ви чудово виглядаєте, приклад для наслідування для мене», «Красива дівчина», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лободу, яка вже тривалий час живе в Росії, помітили в Україні.

За даними джерел, 24 липня Світлана Лобода заспівала на закритому заході в Одесі вперше за три роки. Співачка виконала тільки для VIP-гостей свої композиції "Твої очі" і "До біса кохання". Як завжди, вбрання артистки був максимально спокусливим. Вона одягла чорне боді з поясом, яке відкрило стегна, а також високі чорні чоботи і білий піджак.

До цього співачка в останній раз виступала в Україні в травні 2017 року. Тоді активісти зірвали сольний концерт знаменитості в Одесі, Світлана Лобода планувала ще раз виступити на етм місті у вересні, проте захід скасували. З тих пір виконавиця воліє виступати в Росії та інших країнах.

Нагадаємо, неповторна Лобода полонила розкішним тілом, засвітивши солодкі місця: топ фото співачки в купальниках.

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