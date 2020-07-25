Популярна українська виконавиця Світлана Лобода забула про сором і блиснула неймовірною красою в сукні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я там, де має бути... Я з тим, з ким має бути...Я така, яка повинна бути 🖤», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лобода позує в сукні з глибоким вирізом без білизни, з-за чого видніються розкішні форми знаменитості. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Тисяча чортів, це ідеально!», «Світлана, у вас совість є? Так адже і серце прихопити може», «шикарні бомби», «вау», «грецька богиня», «це, напевно, найкраще почуття», «Світлана Ви дуже гарна», «ви – наше все», — пишуть вони.

До цього ми писали, що співачку Світлану Лободу, яка вже тривалий час живе в Росії, помітили в Україні

Що примітно, відеозапис виступу сама артистка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

За даними джерел, 24 липня Світлана Лобода заспівала на закритому заході в Одесі вперше за три роки. Співачка виконала тільки для VIP-гостей свої композиції "Твої очі" і "До біса кохання". Як завжди, вбрання артистки був максимально спокусливим. Вона одягла чорне боді з поясом, яке відкрило стегна, а також високі чорні чоботи і білий піджак.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу.

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців.