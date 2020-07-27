Популярна українська виконавиця Ані Лорак показала себе в новому образі з "кінським" хвостом

Зараз артистка зістригла довгі локони і її волосся стали помітно рідше з-за постійних укладок. Намагаючись підлікувати пасма, Кароліна стала носити накладне волосся, робити зачіски з використанням мінімуму укладальних засобів або ж взагалі не робити з ними якихось особливих маніпуляцій. Тому кожне перетворення знаменитості не залишає користувачів мережі байдужими.

наприклад, на кадрах, показаних в розділі Сторі Instagram знаменитість показала, як позувала з новою зачіскою – кінським хвостом, покладеним на одну сторону, примірявши при цьому незвичайний наряд.

На невеликому ролик в соціальній мережі Кароліна позувала в штанях з шкіри з розкльошені низом і вільного крою сорочки такого ж темного відтінку. При цьому Кароліна виглядала трохи втомленою. У цілому вбрання співачки приховав її фігуру, а нова зачіска привернула увагу до себе найбільше. Однак шанувальники не змогли прокоментувати представлені кадри. Раніше під схожим відео фанати заявили, що Кароліні не йдуть накладні пасма.

Також Ані Лорак блиснула красою в білосніжній сукні з неймовірно великим подарунком:

«Вже зовсім СКОРО! Кожен може отримати…», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лорак розповідає про своєму новому конкурсі, в якому розігрує автомобіль. На знімках вона позує в білосніжному міні-сукня, тримаючи в руках величезний букет квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них був і популярний співак Сергій Лазарєв.

«Наречена», «нереально гарна», «божевільна. Красуня, слів немає», «Ви така—така красива», «класна», «Ви прекрасні», «бомбезний», «вау, який великий букет», — пишуть вони.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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