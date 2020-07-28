Кароліна в образі нареченої показала себе поруч з донькою

Знаменита артиска Ані Лорак перетворилася на "казкову наречену" разом з подорослішалою донькою на несподіваному відео

Розлучившись з чоловіком Муратом в минулому році, Кароліна не стала приховувати, що через кілька місяців завела нові відносини. При цьому артистка отримала хвилю насмішок з-за свого вибору – молодий продюсер Єгор Гліб опинився в центрі скандалу після свого розлучення.

Через деякий час Кароліна припинила ділитися особистими фото з чоловіком, проте це не заважає фанатам будувати здогади про її нових відносинах або нещодавно закінчилися з Муратом.

Тому новий ролик, в головній ролі якого виявилася щаслива Кароліна з дочкою, викликав чималий ажіотаж. В образі принцеси дочка співачки Соня виглядала дуже щасливою і задоволеною, а її мереживну сукню навело фанатів на думку, що дівчинка разом з мамою зустрічають «нового папу».

У відео також видно, що Кароліна схожа на наречену, чекають біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився загадковий молодий чоловік, особа якого навмисно приховано від об'єктива, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід для її конкурсу.

Втім, фанатам не завадило це написати сотні захоплених коментарів.

Також Ані Лорак блиснула красою в білосніжній сукні з неймовірно великим подарунком:

«Вже зовсім СКОРО! Кожен може отримати…», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лорак розповідає про своєму новому конкурсі, в якому розігрує автомобіль. На знімках вона позує в білосніжному міні-сукня, тримаючи в руках величезний букет квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них був і популярний співак Сергій Лазарєв.

«Наречена», «нереально гарна», «божевільна. Красуня, слів немає», «Ви така—така красива», «класна», «Ви прекрасні», «бомбезний», «вау, який великий букет», — пишуть вони.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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