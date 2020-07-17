Король поп-сцены Филипп Киркоров активно практикует отношения без обязательств

Громкое заявление популярный певец сделал на песенном конкурсе в Витебске, передает Politeka.net.

По его словам, он активно практикует интимные отношения без каких-либо обязательств, поскольку "имеет на это право".

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом – и у вас зашевелятся волосы!», - откровенно признался Филипп Киркоров.

Популярный исполнитель также рассказал об отношении к бывшей супруге Алле Пугачевой. Он отметил, что примадонна всегда может на него расчитывать.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», - подчеркнул король поп-сцены.

Подытоживая, Филипп Киркоров решил пролить свет на его отношения с оперным певцом Николаем Басковым.

"Я Коленьку обожаю. Он хороший, и у него всегда можно взять в долг", - добавил он, выступая на "Славянском бульваре" в Беларуси.

Ранее мы рассказывали, как Филипп Киркоров оскандалился комнатой для своего сына.

Короля поп-сцены обвинили, что комната совсем не по возрасту Мартину и он буквально лишил его детства. Интерьер, который показан в сети напоминает скорее апартаменты взрослого серьезного мужчины, нежели детскую комнату 6-летнего мальчика.

Примечательно, что в комнате нет ни одной игрушки, развивающего уголка и вообще чего-либо детского. Большая двухспальная кровать, диван, тумбочки и статуэтки с множеством «золотых» деталей явно не соответствуют интерьеру детской спальни.

Напомним, Басков и Киркоров ошеломили пикантными фото с Наташей Королевой: "настоящая пантера".

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