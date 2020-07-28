Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория превратилась в настоящую русалку на пляже в Греции

Как пишет Politeka.net, на днях знаменитый российский певец Филипп Киркоров улетел на отдых со своими детьми. В Инстаграм-аккаунте его дочки появилось свежее фото с пляжа.

Так, маленькая Алла-Виктория решила проявить фантазию, и превратилась в настоящую русалочку. Девочка улеглась прямо на песок в своем ярком купальнике, а затем вокруг ее ног из песка же слепили полноценный русалочий «хвост». Алла-Виктория драматично раскинула руки для фото и зажмурилась.

«Ищите на берегах Греции... 🇬🇷 Любимейшая дочь царя - морская русалка», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники певца тут же принялись комментировать фото его дочери.

«Ах, какая красивая, Аллочка- Русалочка», «Ух, какая русалочка, прям как из мультика», «Алла-Виктория красавица», «Папина рыбка золотая!», «Как папа красотка», - пишут люди.

До этого мы писали, что Киркоров показал, как его дети учатся заниматься серфингом под руководством Тимати. Знаменитый российский певец опубликовал новое видео с активного отдыха с детьми в своем Инстаграм.

На видео можно увидеть, как дети артиста – Алла-Виктория и Мартин – учатся держаться на доске для серфинга. В этом им помогает рэпер Тимати, который также периодически появляется в кадре и показывает детям, как лучше держаться на доске.

Напомним, Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой, Алла не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Киркоров выдал секреты личной жизни и заговорил об отношениях с Басковым: "Хожу направо и налево...".

Также Politeka писала, что заросший Галкин решил переплюнуть Киркорова размерами своего коня.