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Відома модель Міла Кузнєцова, яку визнали українкою з самими великими натуральними грудьми, показала свою головну гордість крупним планом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео з відпочинку. Кузнєцова записала себе на камеру, розповівши, як відпочиває на курорті. Вона була одягнена в купальник, який тримався за допомогою товстих мотузочок. Втім, він не зміг приховати неймовірні розміри красуні. Крім цього, модель одягла капелюшок, який, за її словами, сховав її від дощу.

Міла розповіла, що при будь-якій погоді головне – бути в гарному настрої.

«День другий – Стрілецьке… Кайфушечки», - підписала відео модель.

За годину її відео подивилися понад 2,7 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«А буфера хто врятує від дощу?», «Ракурс дуже крутий», «Гарного вам настрою на весь відпочинок», «Бажаю відмінного відпочинку та зарядитись енергією для нових проектів», «Я люблю красу природи», «Шалено красива», «Молочний завод», «Якщо б не ціці, хто б ти була», «Я без розуму від твоїх солодких грудей», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова із задоволенням позувала в чорному закритому купальнику. Декольте у зірки виглядало по-королівськи.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова посадила котика собі на груди, змусивши чоловіків червоніти: "Розрив довбешки".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова показала дари природи в тісному купальнику: «Кров з молоком!».

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова показала щедрість природи в екстремальному декольте: «Магічний вид».