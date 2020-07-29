Курс валют в Україні 29 липня здивує стрімким зміцненням національної валюти

Як передає Politeka.net, свіжий прогноз з'явився на офіційному сайті НБУ. Згідно з даними фінрегулятора, в середу, 29 липня, гривня суттєво зміцнить свої позиції.

1 долар в середу можна буде купити за 27,68 гривень, в той час як днем раніше курс становив 27,75 гривень.

Євро теж здасть позиції по відношенню до гривні. Новий курс складе 32,45 гривні, хоча днем раніше євро продавали по 32,6 гривні. Тут ми бачимо істотне зміцнення по відношенню до європейської валюти.

Варто відзначити, що українці вже не перший тиждень спостерігають коливання курсу, коли гривня то суттєво просідає, то знову повертає свої позиції. На думку експерта з економічних питань Юрія Атаманюка, долар «лихоманить» з кількох причин.

По-перше, на курс впливає політична ситуація. Він нагадав, що Володимир Зеленський заявив про те, що долар повинен коштувати 30 гривень.

По-друге, економічна ситуація. В Україні на даний момент дуже багато іноземних громадян, які володіють облігаціями внутрішньої держпозики на суму близько 100 мільярдів гривень. Іноземці завели в Україну гроші, коли долар коштував 28 гривень. Виходить, що вони виграли двічі.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

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