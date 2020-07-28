В Кабміні поставили крапку в суперечці про необхідність знецінювання курсу нацвалюти до 30 гривень за долар

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не впливає на рішення НБУ, які стосуються курсу української гривні. За його словами, незважаючи на заяви деяких міністрів про необхідність послабити гривню, Кабмін не впливає на роботу Національного банку України.

Наголошується, що НБУ проводить монетарно-грошову політику самостійно, без втручання уряду. На даний момент у Кабміні не розглядають можливість стимулювати розвиток промисловості шляхом послаблення курсу до 30 гривень за долар. Замість цього хочуть залучити більше інвестицій.

«Це не предмет для дискусії про додаткову або особливу емісію, це не предмет для того, що курс повинен бути штучно завищений чи занижений. У нас курс регулюється ринком», - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що попередній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку після того, як його нібито змушували девальвувати гривню до 30 гривень за долар. Саме такий показник закладений у держбюджеті на 2020 рік.

При цьому економічні експерти побоюються, що долар по 30 гривень загрожує Україні інфляцією.

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