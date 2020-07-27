Стало відомо, що буде з курсом долара в кінці другого місяця літа
Про це заявив фінансовий аналітик Вадим Іосуб, передає Оглядач.
За його словами, курс долара може переступити через відмітку в 28 гривень і до кінця місяця подорожчати до 28,5 грн/$.
Іосуб не сумнівається, що страх щодо того, що долар підвищать, призводить до ще більшої девальвації національної валюти.
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"Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкіше. При цьому фундаментальних причин для падіння гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з точки зору експорту, цін і обсягів", – підкреслив експерт.
За прогнозом Іосуба, існує є ймовірність значної девальвації національної валюти вже в найближчий тиждень.
"Якщо зараз за один долар просять 27,78 грн/$, то на наступному тижні готівкова валюта буде коштувати 28,2/28,5 грн/$", - резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.
Також ми раніше розповідали, що ще одним позитивним фактором, який впливає на курс, є новина про те, що Україна розмістила єврооблігації в обсязі 2 млрд доларів.
Ці облігації принесуть інвесторам 7,25% річних. Це довгострокові облігації, які будуть погашені навесні 2033 року.
Нагадаємо, що долар зійшов з розуму, що відбувається з курсом валют і потрібно бігти в обмінник
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