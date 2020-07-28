В Кабмине поставили точку в споре о необходимости обесценить курс нацвалюты до 30 гривен за доллар

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не влияет на решения НБУ, которые касаются курса украинской гривны. По его словам, несмотря на заявления некоторых министров о необходимости ослабить гривну, Кабмин не влияет на работу Национального банка Украины.

Отмечается, что НБУ проводит монетарно-денежную политику самостоятельно без вмешательства правительства. На данный момент в Кабмине не рассматривают возможность стимулировать развитие промышленности путем ослабления курса до 30 гривен за доллар. Вместо этого хотят привлечь больше инвестиций.

«Это не предмет для дискуссии о дополнительной или особенной эмиссии, это не предмет для того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком», - отметил премьер-министр.

Напомним, что предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку после того, как его якобы вынуждали девальвировать гривну до 30 гривен за доллар. Именно такой показатель заложен в госбюджете на 2020 год.

При этом экономические эксперты побаиваются, что доллар по 30 гривен грозит Украине инфляцией.

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