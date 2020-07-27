Курс валют в Україні 27 липня почне падати буквально з перших хвилин торгів на міжбанку, гривня довго збиралася з силами

Так, долар почне новий робочий тиждень з потужного падіння в -0,122. Євро також кинеться вниз, хоча і не так сильно: - 0,012 грн, передає Politeka.

Курс валют в Україні 27 липня від НБУ виглядає наступним чином:

100 доларів 2775,59 грн;

100 євро — 3222,46 грн.

Уточнимо, що разом з валютою завалиться і російський рубль, який можна буде придбати за 0,39 копійки.

До цього ми розповідали, що коливання курсу долара, який останнім часом впевнено повзе вгору, не на жарт стривожили українців.

Що насправді відбувається з доларом, і яка позиція національної валюти, розповів експерт з економічних питань Юрій Атаманюк.

За його словами, причин того, що долар «лихоманить», дві:

«Перша – це політична. Та, якої не повинно було бути. Ну, по-перше, президент сказав, що долар повинен бути 30. А чому 30, а не 31 чи 29? І чому взагалі про це говорить президент? Друга основа – економічна. У нас дуже великий відсоток іноземців, які володіють облігаціями внутрішньої державної позики. Загальна сума - близько ста мільярдів гривень. Зрозуміло, що іноземці завели долар по 28, зрозуміло, що вони купили облігації з високою рентабельністю, припустимо, з 15% річних, і коли ще на 15% ревальвували гривню, то вони виграли подвійно».

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

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