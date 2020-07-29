Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати фанатів своїми образами в незвичайних бікіні

Так, два дні тому артистка вирушила на довгоочікуваний відпочинок в Анталії, тому в її профілі на сторінці в соціальній мережі Instagram стали з'являтися стильні кадри, на яких струнка зірка позує в різних образах.

Кілька годин тому Настя представила чергове фото після схуднення, блиснувши пресом і стегнами в смугастому бікіні. Пропонуємо вам також згадати топ кращих пляжних образів Насті під час відпустки.

Сама співачка вже не раз відзначала, що любить зручність, тому частіше всього на фото дівчини з відпустки співачка блищить в простих бікіні без модних принтів, яскравих прикрас і незручних зав'язок.

При цьому, Настя завжди ретельно вибирає свій пляжний наряд і ділиться кадрами відразу з кількох вдалих ракурсів.

Проаналізувавши кілька фото, можна зробити висновок, Настя воліє купальник бандо.

Бандо – этотак званий «купальник без лямок», це різновид відкритих типів купальників. «Bandeau» перекладається з французької мови як «пов'язка». Він характеризується відсутністю бретелей, а верхня його частина являє собою просту смужку тканини.

Також Настя часто показує купальники, верх яких з тонкими чашечками з різними декоративними елементами (мереживо, рюші, волани, але досить прості). Артистка добре виглядає в білому, кораловий, зелений і чорному роздільному купальнику бікіні з леопардовим принтом і зав'язками.

Також на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, зроблене під час її відпочинку в Туреччині. На новому кадрі Настя позує в модному купальнику з лепардовим принтом на тлі смарагдової води Середземного моря і демонструє свою струнку фігуру. Довге і кучеряве волосся артистки грайливо розвиваються на вітрі, після того, як співачка навмисно покрутила головою, щоб ті підняти в повітря.

«@rixossungate let’s fire up today! it’s gonna be hot! 🔥 сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика - це 💥🤩», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Настя ви шикарна дівчина! Підкажіть як вам вдається тримати себе у такій гарній формі?», «Яка щаслива 😻😻😻😻», «Купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Шикарна фігура Настя у Вас😍👍», «Яка красуня 💚💚», «i'm always online for giving daddy's love», «❤️❤️Красива ❤️», «Красуня😻», «Люблю її ❤️».

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

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