Українська співачка Тіна Кароль спустилася в київську підземку заради незвичайного концерту

Так, в минулі вихідні Кароль здивувала шанувальників, вирішивши заспівати в метро. Зірка, серед білого дня, спеціально спустилася в київське метро, де виконала свої хіти.

Як повідомляється на фан-акаунті «Фантіни», співачка у вишуканій сукні від британського дизайнера David Кома виявилася на станції метро «Дорогожичі», де заспівала найкращі свої хіти.

«Пасажири вагонів з цікавістю приєднувалися до концерту, даруючи зірці щирі посмішки і оплески, і робили фото на пам'ять. Це дійство було частиною святкового шоу «З Днем народження, Україно!» до Дня Незалежності, яке канал «Україна» покаже 24 серпня», - сказано в повідомленні.

А от що сама співачка сказала з цього приводу:

«Виступати для людей, які тільки що прибули на станцію – несподівано навіть для мене самої! Чесно скажу, я ніколи не співала в метро. Але буває таке, що треба швиденько десь виявитися. Пробки в Києві – нормальна практика, наприклад, як це було минулого тижня. Тому час від часу я спускаюся в метро».

Зазначимо, раніше ми писали, що шанувальники зірки організували ціле співтовариство "Фантіни", в якому показують кадри з співачкою зі зйомок, записи альбомів, зустрічей з фанатами і багато іншого. Щоб висловити свою вдячність, Тіна зняла ролик на березі моря в ніжному образі, зачитавши слова подяки з посмішкою на обличчі.

«FANTINA 15 років!Свій Ювілейний рік хочу почати з обігу до @_fantina Низький уклін! Дякую за наївні очі і нерозлучну любов. Ви мій берег!», - написала Кароль під постом.

Ось як відреагували самі фанати:

«Нескінченна любов і відданість❤️ Ти наш Океан❣️», «Це дуже сильно 💜», «Тіна, ми шалено любимо тебе, дякуємо за все♥️», «у нас з тобою все тільки починається,ще триває і буде продовжувати до кінця 😻❤️🙏🏻», «Це так щиро😍 ридаю💔», «Яка я ж ти ніжна, сильна, красива . Які різні у тебе межі . З Днем Народження 🙌🏻 @_fantina».

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