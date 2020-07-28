Украинская певица Тина Кароль спустилась в киевскую подземку ради необычного концерта

Так, в прошлые выходные Кароль удивила поклонников, решив спеть в метро. Звезда, средь бела дня, специально спустилась в киевское метро, где исполнила свои хиты.

Как сообщается на фан-аккаунте «ФанТина», певица в изысканном платье от британского дизайнера David Komа оказалась на станции метро «Дорогожичи», где спела самые лучшие свои хиты.

«Пассажиры вагонов с интересом присоединялись к концерту, даря звезде искренние улыбки и аплодисменты, и делали фото на память. Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа», - сказано в сообщении.

А вот что сама певица сказала по этому поводу:

«Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию ​​– неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться. Пробки в Киеве – нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро». Фанаты тут же написали, что хотели бы виедть рядом Дана Балана.

Отметим, ранее мы писали, что поклонники звезды организовали целое сообщество "ФанТина", в котором показывают кадры с певицей со съемок, записи альбомов, встреч с фанатами и многое другое. Чтобы выразить свою признательность, Тина сняла ролик на берегу моря в нежном образе, зачитав слова благодарности с улыбкой на лице.

«FANTINA 15 лет!Свой Юбилейный год хочу начать с обращения к @_fantina Нижайший поклон! Благодарю за наивные глазки и неразлучную любовь. Вы мой берег!», - написала Кароль под постом.

Вот как отреагировали сами фанаты:

«Бесконечная любовь и преданность❤️ Ты наш Океан❣️», «Это очень сильно 💜», «Тина, мы безумно любим тебя, спасибо за все♥️», «у нас с тобой все не только начинается,ещё продолжается и будет продолжать до конца 😻❤️🙏🏻», «Это так искренне😍 рыдаю💔», «Какая я же ты нежная, сильная, красивая . Какие разные у тебя грани . С Днём Рождения 🙌🏻 @_fantina».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".