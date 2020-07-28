Знаменита українська співачка Анна Седокова оголосила недавно про свої заручини з Янісом Тіммою, похвалилася пишними формами поруч з чоловіком

Кілька днів тому Ганна отримала заповітну пропозицію руки і серця від молодого баскетболіста, тому тепер в її профілі багато щасливих постів і яскравих фото з відпочинку разом з Янісом.

Річ у тім, що пара разом з дітьми Анни вирушила в Майамі з-за тренувань Тімми, який як раз займається підготовкою до нового сезону.

Саме там чоловік зробив пропозицію артистці, яка, звичайно ж, погодилася. На нових кадрах в розділі Сторі зірка показала засмагле тіло поруч з коханим, причому зробила це Ганна улюбленим чином - розлігшись на шезлонгах біля басейну.

Щаслива співачка з'явилася перед об'єктивом без макіяжу і будь-яких укладок. В темно-коричневому і білому бікіні звезад вирішила розповісти про інтерв'ю, яке має скоро вийти.

Також до цього Анна з'явилася на романтичному вечорі з Янісом в модному образі. Сєдокова показала стильне жовта сукня з неймовірним декольте, підкреслює форми зірки новим освіти. Ганна при цьому блиснула не тільки оручальным кільцем, але ще і босоніжками з каменями, а також яскравим макіяжем на обличчі.

Зірка показала сильно засмаглу шкіру, причому на колінах дівчина навіть отримала травми. Примітно, що раніше за плаття з подібними декольте, Ганна отримувала безліч коментарів. Деякі фанати одразу ж зазначали, що її форми неможливо приховати, адже вони "аж вивалюються".

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.

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