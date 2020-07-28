Знаменитая украинская певица Анна Седокова объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, похвасталась пышными формами рядом с мужчиной

Несколько дней назад Анна получила заветное предложение руки и сердца от молодого баскетболиста, поэтому теперь в ее профиле много счастливых постов и ярких фото с отдыха вместе с Янисом.

Дело в том, что пара вместе с детьми Анны отправилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону.

Именно там мужчина сделал предложение артистке, которая, конечно же, согласилась. На новых кадрах в разделе Стори звезда показала загорелое тело рядом с любимым, причем сделала это Анна излюбленным образом - разлегшись на шезлонгах возле бассейна.

Счастливая певица появилась перед объективом без макияжа и каких-либо укладок. В темно-бежевом бикини звезад решила рассказать об интервью, которое должно скоро выйти. Ранее под похожим постом Инстаграм особо находчивые комментаторы пошутили по поводу форм звезды, написав, что те следует "ловить, а то ускользнут".

Также до этого Анна появилась на романтическом вечере с Янисом в модном образе. Седокова показала стильное желтое платье с невероятным декольте, подчеркивающим формы звезды новым образо. Анна при этом блеснула не только оручальным кольцом, но еще и босоножками с камнями, а также ярким макияжем на лице.

Звезда показала сильно загоревшую кожу, причем на коленках девушка даже получила травмы. Примечательно, что ранее за платье с подобными декольте, Анна получала множество комментариев. Некоторые фанаты тут же отмечали, что ее формы невозможно скрыть, ведь они "аж вываливаются".

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.