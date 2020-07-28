Українська шоувумен травесті-діва Монро показала незвичайний образ з маскою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На них Монро зображена в мішкуватій довгій сукні. Нижню частину обличчя шоувумен закриває біла маска з візерунками у вигляді птахів, на шиї можна помітити намисто у вигляді ланцюга, а на поясі - невелику сумку. Мабуть, найбільш відмітною деталлю образу Монро став келих, який вона за допомогою спеціального кріплення носить на шиї.

"Маші і Петі, думайте про тих, хто вам дорогий, хто поруч створює емоційний комфорт і радість буття, думайте про себе і своїх бажаннях, Іноді забігаючи до мене в гості на сторінку, набратися думками і вразити фото. І навіть, Якщо вам здається, що весь світ за вами спостерігає, не спокушайтеся, всім pohuj😄", - поділилася зірка мотиваційними думками в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і напуття Монро в коментарях:

"Боже, красуня, монро звідки браслетик зелений? терміново потрібен 😭😍"; "Маска - 🔥🔥🔥.Де брали?😉"; "Креативне кріплення келишка)) Неймовірні)"; "Дуже хороший пост"; "Як би я хотіла щоб було якомога більше людей з таким розумом,чарівністю, з такою вірою в життя, з таким стрижнем всередині, як у вас".

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