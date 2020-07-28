Французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішою дівчинкою у світі, блиснула розкішної фігурою у тренажерному залі

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram у зірки.

На фото модель сидить на біговій доріжці. Вона одягнена у білі шорти і чорний топ. На ногах Тілан – чорні кеди з високими шкарпетками.

Тілан Блондо, як зазвичай, засипали компліментами.

«Гарна дівчинка», «Така красива», «Яке чудове селфи неймовірно красивій леді. Ваше тіло виглядає абсолютно приголомшливо, якщо не ідеально», «Цукерочка. Дуже красива крихта», «Ти така красива, порівняно з нами звичайними», - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася кумедними домашніми фото з мокрою головою.

Модель опублікувала серію знімків, на яких вона позує перед камерою в домашньому вбранні і з мокрою головою. Ймовірно, «фотосесію» дівчина влаштувала відразу після душу. Напевно, Блондо занудьгувала на карантині і вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні забавні пики і всіляко розважає глядачів.

У свої 19 років Тілан продовжує модельну кар'єру, яка почалася для неї ще в ранньому дитинстві. Зазначимо, що з самої красивої дівчинки вона перетворилася в одну з найкрасивіших дівчат на світі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо подратувала зухвалим чином в розстебнутій сорочці: сміливе фото.

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