Шахраї не припиняють атакувати клієнтів державного Приватбанку

Про це у своєму відгуку розповіла клієнтка, яка стала жертвою шахраїв.

За її словами, їй начебто зателефонували співробітники Приватбанку і попередили, що "її гроші хочуть вкрасти".

"Я не повірила і з іншого телефону зателефонувала на гарячу лінію 3700, де дівчина менеджер підтвердила, що цей номер належить Приватбанку. Надалі це підтвердила і поліція. Я дівчині менеджеру пояснила ситуацію, сказала, що вони в мене на лінії. Менеджер мені нічого не порадила, а сказала розбиратися з ними, тобто слідувати їх порадам. В результаті я втратила кредитні гроші, які мені тепер потрібно виплачувати з відсотками", - скаржиться незадоволена жінка.

Клієнтка також не розуміє, чому служба Приватбанку допускає ситуації, коли шахраї телефонують українцям з телефонів, які належать державному банку.

"За що ви отримуєте гроші? Поки звернулася тільки в поліцію, в подальшому в прокуратуру і суд, ви не хвилюйтеся, з інвалідів 2 групи судові витрати не стягуються, платити за них будете теж ви, ну і антирекламу по всьому інтернету я вам гарантую", - резюмувала вона у своєму відгуку.

Співробітник Приватбанку спробував виправдатися за черговий випадок з шахраями і заявив, що клієнтів ніхто не змушує озвучувати конфіденційну інформацію.

"Банк не надає персональні дані третім особам, окрім випадків, що передбачені законодавством України. Що стосується зауваження про дзвінки від третіх осіб, то варто розуміти, що банк не може контролювати та стежити за функціями вхідних дзвінків до вас, так як ми не є мобільним оператором. Ми неодноразово нагадували клієнтам, про те, що наші співробітники не телефонують з проханням переказу коштів і не запитують персональні дані картки", - відреагував на скаргу співробітник.

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